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Рязанская область подписала актуализированную программу газоснабжения и газификации

Рязанская область подписала с ПАО «Газпром» актуализированную программу газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы.

Пятилетнюю программу утвердили в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему времени в регионе сформировалась потребность в строительстве и модернизации дополнительной газовой инфраструктуры. В обновленный документ включено техническое перевооружение еще трех газораспределительных станций — «Вакино», «Заборье» и «Новомичуринск», — и строительство трех АГНКС с подводящими газопроводами к ним в Ряжске, селе Кучасьево и в Рыбновском районе.

В общей сложности актуализированная программа предусматривает техническое перевооружение восьми ГРС в Александро-Невском, Спасском, Клепиковском, Пронском, Рыбновском, Рязанском и Шацком районах, а также строительство шести межпоселковых газопроводов для газификации потребителей в Михайловском, Скопинском и Сапожковском районах, в том числе Серебрянского цементного завода в Михайловском районе и новой очереди тепличного комплекса в Рыбновском районе.

В свою очередь, регион продолжит оказывать меры социальной поддержки гражданам при газификации домовладений.