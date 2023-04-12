Путин поручил значительно нарастить производство спутников

Путин поручил значительно нарастить производство спутников. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает РИА Новости.

Президент заявил, что России нужно сосредоточиться на использовании околоземного пространства и значительно нарастить производство спутников. Он также подчеркнул, что Россия имеет собственные уникальные решения по освоению космоса и выполнения оборонных задач.