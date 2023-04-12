Путин поручил значительно нарастить производство спутников
Путин поручил значительно нарастить производство спутников. Об этом в среду, 12 апреля,
Президент заявил, что России нужно сосредоточиться на использовании околоземного пространства и значительно нарастить производство спутников. Он также подчеркнул, что Россия имеет собственные уникальные решения по освоению космоса и выполнения оборонных задач.
«Наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Сегодня мы с главой „