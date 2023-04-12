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Премьер-министр Украины: контрнаступление ВСУ может начаться летом

Контрнаступление украинской армии может начаться летом, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом 12 апреля пишет LIFE.

Шмыгаль добавил, что союзники Украины не оказывают давления на страну по вопросу контрнаступления.

«Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов», — сказал премьер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможное контрнаступление Украины состоится в ближайшие недели.