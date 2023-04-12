Под Саратовом при столкновении легковушки и микроавтобуса погиб мужчина

Под Саратовом при столкновении легковушки и микроавтобуса погиб мужчина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на трассе Р-158 около деревни Тарумовка в ночь на среду, 12 апреля.

Между собой, по предварительным данным, столкнулись Volkswagen Polo, которым управлял мужчина 1994 года рождения, и микроавтобус Volkswagen Crafter, за рулем которого был мужчина 1973 года рождения. От полученных травм водитель легковушки умер в больнице.

Пять человек пострадали, среди них есть жители Белоруссии. Среди госпитализированных — пассажир Volkswagen Polo и пассажиры микроавтобуса. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.