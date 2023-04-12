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От основ к успеху: представители «ТТМ Центра» поделились опытом участия в нацпроекте «Производительность труда»

Представители компаний-участников нацпроекта «Производительность труда» «Фибратек», «Графика» и «ЖБК» посетили ООО «ТТМ Центр». Гости заявили о своей заинтересованности в успешном опыте предприятия по внедрению бережливых технологий.

Рязанская компания «ТТМ Центр» одной первой в регионе стала участником нацпроекта. За два года выработка предприятия увеличилась на 67%, с 12 до 20 фургонов в сутки. Объем незавершенного производства (фургонов разной степени готовности) уменьшился на 77% ― с 26 до шести единиц. Время на изготовление одного фургона сократилось на 64% ― с 43 до 15,5 часа.

В то же время выручка предприятия увеличилась более чем на 46%, а рост зарплат сотрудников составил порядка 5%.

Предприятие охотно делится своими наработками в области бережливого производства с другими участниками нацпроекта. В ходе визита представители рязанских компаний смогли увидеть эталонный участок и познакомится с системой подачи предложений по улучшениям, выработанной в «ТТМ Центр».

«Для компаний, которые только входят в нацпроект, важно увидеть реальные результаты модернизации производства, которые были достигнуты. Знакомство с лучшими практиками вдохновляют других участников и помогают им достичь наиболее высоких результатов, а также справиться с возникающими сложностями», ― отметила руководитель Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Кристина Першина.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.