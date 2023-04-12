Над Балтийским морем обнаружили воздушную цель приближающуюся к границе РФ

Над Балтийским морем обнаружили воздушную цель приближающуюся к границе РФ. Об этом в среду, 12 апреля, сообщило минобороны России.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27. Выяснилось, что это самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Нарушения российской государственной границы не допущено.