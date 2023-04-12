На новомичуринского подростка, ранившего ножом двух юношей, завели уголовное дело

В рязанском управлении Следкома прокомментировали инцидент с ранением ножом двух подростков. Информацию сообщили в пресс-службе органа.
На подростка 2007 года рождения завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам.
Инцидент произошел в парке на проспекте Смирягина в Новомичуринске во вторник, 11 апреля. Между подростками произошел конфликт. В ходе него подозреваемый ударил молодых людей 14 и 16 лет ножом: одного — в область спины, другого — в область брюшной полости. Потерпевших госпитализировали, им оказывают медпомощь.
Подозреваемого доставили в Михайловский межрайонный следственный отдел для проведения процессуальных действий. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, инцидент сняли на видео очевидцы.