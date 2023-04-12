Героям России и Героям Труда ежемесячная денежная выплата теперь оформляется беззаявительно

Героям России или Героям Труда больше не нужно предоставлять документы в Социальный фонд для получения ежемесячных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Фонда по Рязанской области.

Данные в Социальный фонд будут поступать от органов или организаций, направивших ходатайство о присвоении звания. Уведомление будет направляться в течение трех рабочих дней. Сами выплаты устанавливаются с даты присвоения звания.

Ранее выплату оформляли на основании заявления и подтверждающих документов. Теперь такой порядок сохраняется в случае, если данные от организаций не поступили в фонд.

Героям Советского Союза и России, а также полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля 2023 года положена выплата в размере 83496,41 рублей. Героям Соцтруда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы — в размере 61 566,28 рублей.

Граждане могут выбрать между денежной формой выплат и натуральными льготами. Поменять вид соцподдержки можно через портал Госуслуг.