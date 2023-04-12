Евгений Пригожин: военная компания «Вагнер» никогда не была ЧВК

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его компания никогда не была частной. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Вагнер» он назвал частной армией без бюрократий. Отсюда ее эффективность и высокотехнологичное оружие, считает Пригожин.

«ЧВК, как любая коммерческая структура, нацелена на зарабатывание денег. „Вагнер“ никогда этим не занималась. Она защищала интересы страны на мои средства», — заявил Пригожин.

Основатель «Вагнера» назвал сплетнями информацию о том, что его компания за деньги выполняла задачи спецструктур.

Среди представителей ЧВК в России Пригожин назвал «Конвой», «Волки» и «Поток».