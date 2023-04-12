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Депутаты облдумы обсудили вопросы развития общественного транспорта в Рязани

Депутаты облдумы обсудили вопросы развития общественного транспорта в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В среду, 12 апреля, в рамках заседания областной Думы состоялся «правительственный час» на тему развития городского общественного транспорта. На вопросы депутатов ответили глава администрации Рязани Елена Сорокина и министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун.

Особое внимание уделили проблемам в работе транспорта и предложениям по его дальнейшему совершенствованию. В том числе по оптимизации маршрутов перевозок муниципальным и коммерческим транспортом, обновлению парка машин, усилению контроля за качеством предоставляемых услуг.

Елена Сорокина рассказала, что ключевыми направлениями в развитии общественного транспорта являются: приоритет самых востребованных маршрутов, работающих по регулируемому тариф. Также на первом плане поэтапное обновление всего подвижного состава и сохранение городских троллейбусов, ремонт контактных линий, и постепенная адаптация маршрутной сети под потребности пассажиров.

Мэр города отметила, что после детального изучения пассажирских и траснпортных потоков, администрация создала схему организации транспортного обслуживания. Ее представят населению в июне этого года. Сорокина также рассказала, что в период с 2023 по 2024 год в Рязани планируют закупить еще 67 автобусов большого класса. Это позволит обновить автобусный парк на 51 процент.

Депутат областной Думы Никита Усачев поднял вопрос о многочисленных жалобах рязанцев на долгое ожидание общественного транспорта в густонаселенных районах города в вечернее время. По словам Елены Сорокиной, ситуацию планируется улучшить уже в мае, после поставки в регион новых автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и соответственно планируемого увеличения штата водителей.