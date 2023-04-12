В Госдуме предложили ввести «военный налог» на время СВО

Депутат Госдумы Олег Нилов призвал ввести «военный налог» на время СВО. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Осторожно, новости».

По мнению Нилова, физические лица должны отчислять 2-3% от своего дохода на нужды СВО.

«Это что невозможные потери? Понятно, ципсошная аудитория сейчас опять набросится на меня, но я обращаюсь к мужчинам. 1000-2000 рублей в месяц решит серьезнейшие проблемы в армии. Это сотни миллиардов рублей ежемесячно», — говорил Нилов.