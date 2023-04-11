Жители Рязани пожаловались на запах гари в городе

В Рязани 11 апреля горожане пожаловались на гарь, которой, по их словам, пахнет уже несколько дней. Об этом сообщается в группе «Подслушано».

"11 апреля в 00:04 проснулась от того, что першит в горле от запаха гари. Думала, что в подъезде что-то горит, но нет, это с улицы такое удушье (ул.Свободы, район Педуниверситета, окна закрыты). Сколько же нас ещё будут травить по ночам?", — возмущается жительница.

Аналогичная проблема беспокоит жителей центра Рязани, Дашково-Песочни, Дягилева, Канищева, Недостоева, а также Московского и Приокского районов.