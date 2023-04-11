В Рязанской области состоялся областной турнир по волейболу в честь погибшего участника СВО

В спортшколе «Факел» 9 апреля прошел областной турнир по волейболу, посвященный памяти Героя гвардии полковника Сухарева, погибшего при исполнении воинского долга в СВО на территории Украины.

На торжественном открытии присутствовала мать погибшего бойца Татьяна Антонова и его семья. Мероприятие началось с минуты молчания.

В турнире приняли участие четыре команды юношей: СШ «Планета спорта» (Сасово), сборная Шацкого муниципального района, СШ «Факел» (Ермишинский район) и сборная Касимова.

Игра проводилась по круговой системе. По итогам игр призовые места распределились следующим образом:

1 место — СШ «Планета спорта» (Сасово);

2 место — СШ «Факел» (Ермишинский район);

3 место — сборная Шацкого муниципального района.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями, грамотами и призами от регионального минспорта.