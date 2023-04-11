В Рязани прошли Всероссийские соревнования «Есенинский турнир»

В рязанском многофункциональном спортивном комплексе «Арена Атрон» с 7 по 10 апреля прошли Всероссийские соревнования «Есенинский турнир» по спортивному метанию ножа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта.

«Есенинский Турнир» является ежегодным. В этом году он стал юбилейным — проводился в 10-ый раз.

На торжественной церемонии представитель Министерства физической культуры и спорта Рязанской области Евгений Хорошилов вице-президенту ОФСОО «СМН» Владимиру Спиркину благодарственное письмо за большой вклад в развитие физический культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни в Рязанской области президенту РОО «Рязанская федерация спортивного метания ножа».

В этом году участвовало около 150 спортсменов из 20 регионов России. В течение двух дней спортсмены боролись за призовые места, стараясь показать свой лучший результат.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Девочки 12-13 лет, дистанция 3 метра

1 место — Ермакова Виктория, Рязанская область, 520 баллов

2 место — Хованова Мария, Рязанская область, 515 баллов

3 место — Лобакова Евгения, Самарская область, 450 баллов

Мальчики 12-13 лет, дистанция 3 метра:

1 место — Волчков Тимур, Самарская область, 550 баллов

2 место — Потапов Вадим, Московская область, 505 баллов

3 место — Уступный Георгий, Москва, 475 баллов

Девушки 14 — 15 лет, дистанция 3 метра:

1 место — Колесникова Александра, Московская область, 525 баллов

2 место — Сухова Диана, Самарская область, 520 баллов

3 место — Мифтахова Динара, г. Москва, 520 баллов

Девушки 14 — 15 лет, дистанция 5 метров:

1 место — Сухова Диана, Самарская область, 455 баллов

2 место — Воронько Ярослава, Московская область, 440 балов

3 место — Колесникова Александра, Московская область, 440 баллов

Юноши 14 -15 лет, дистанция 3 метра:

1 место — Бевзенко Захар, Московская область, 550 баллов

2 место — Илющенко Дмитрий, Тульская область, 520 баллов

3 место — Кононов Богдан, Московская область, 505 баллов

Юноши 14 — 15 лет, дистанция 5 метров:

1 место — Бевзенко Захар, Московская область, 325 баллов

2 место — Седов Роман, Тульская область, 315 баллов

3 место — Кононов Богдан, Московская область, 295 баллов

Девушки 16 — 17 лет, дистанция 3 метра:

1 место — Барыкова Ольга, Рязанская область, 585 баллов

2 место — Хамидова Азизахон, Рязанская область, 500 баллов

3 место — Кучер Дарья, Московская область, 395 баллов

Девушки 16 — 17 лет, дистанция 5 метров:

1 место — Барыкова Ольга, Рязанская область, 420 баллов

2 место — Хамидова Азизахон, Рязанская область, 385 баллов

3 место — Феклисова Кристина, Тульская область, 300 баллов

Юноши 16 — 17 лет, дистанция 5 метров:

1 место — Харьков Данила, Москва, 450 баллов

2 место — Дербунов Григорий, Москва, 425 баллов

3 место — Пантелеев Сергей, Москва, 375 баллов

Юноши 16 — 17 лет, дистанция 7 метров:

1 место — Харьков Данила, Москва, 315 баллов

2 место — Пантелеев Сергей, Москва, 290 баллов

3 место — Федоткин Андрей, Московская область, 270 баллов

Женщины, дистанция 3 метра:

1 место — Карпова Диана, Самарская область, 560 баллов

2 место — Ткачева Дарья, Москва, 555 баллов

3 место — Силантьева Елена, Москва, 545 баллов

Мужчины, дистанция 5 метров:

1 место — Самков Владислав, Республика Татарстан, 550 баллов

2 место — Берзин Игорь, Рязанская область, 495 баллов

3 место — Зеленцов Алексей, Москва, 475 баллов

Женщины, 5 метров:

1 место — Никитина Светлана, Москва, 485 баллов

2 место — Силантьева Елена, Москва, 405 баллов

3 место — Ткачева Дарья, Москва, 395 баллов

Мужчины, дистанция 7 метров:

1 место — Самков Владислав, Москва, 440 баллов

2 место — Зеленцов Алексей, Москва, 400 баллов

3 место — Захаров Сергей, Московская область, 355 баллов

Женщины, дистанция 7 метров:

1 место — Меркулова Вероника, Москва, 320 баллов

2 место — Никитина Светлана, Москва, 320 баллов

3 место — Силантьева Елена, Москва, 310 баллов

Мужчины, дистанция 9 метров:

1 место — Самков Владислав, Республика Татарстан, 300 баллов

2 место — Седышев Михаил, Самарская область, 290 баллов

3 место — Гребнев Андрей, Севастополь, 285 баллов