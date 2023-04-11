В Рязани продолжились сезонные работы по благоустройству города

В Рязани продолжились сезонные работы по благоустройству города. Об этом сообщили на сайте горадминистрации .

Бригады мехуборки продолжили вывоз грунтовых наносов на улице Интернациональной и на Народном Бульваре. Специалисты подметают и моют улицы по графику, спецтехника работает на дорогах общего пользования круглосуточно.

Сотрудники начали подготовку фонтанов к сезону. На площади Ленина провели работы по расконсервации и снятию защитного кожуха.

В сквере 26 Бакинских комиссаров и на улице Подгорная высаживают липы. По улице Березовая выкапывали лунки под посадку кустарника, в сквере ЖКХ — под посадку деревьев. С улиц Крупской и Станкозаводская вывозили прошлогоднюю листву и ветки.

На улицах Гагарина, Ленина, Черновицкой, Новоселов, Почтовой, Радищева, Тимуровцев, Тимакова, Советской Армии, Первомайском проспекте, площади Победы, Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, в скверах на Соборной и Набережной, в парке имени Гагарина подметали тротуары.

Мусор собирали на улицах Есенина, Скоморошинской, Мервинской, Крупской, Народном бульваре, Великанова, Первомайском проспекте, Московском и Михайловском шоссе, Баженова, Голенчинском шоссе, Бульваре Победы, Новоселов, Циолковского, Есенина, Маяковского, Колхозной, Горького, сквере имени Скобелева, бульваре Есенина, скверах «Русский чай» и «Детский мир», имени Уткина, имени Александрова.

На мосту в поселок Остров специалисты поправили трапы и перетяжку понтонов.