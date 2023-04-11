В Рязани планируют осенью открыть футбольный манеж

В Рязани планируют осенью открыть футбольный манеж. Об этом во вторник, 11 апреля, на заседании правительства Рязанской области сообщил глава минспорта Владимир Фролов.

По его словам, спортивный центр откроет двери для посетителей в сентябре.

«Так же как и онкодиспансер, этот объект потребовал больших усилий, чтобы там все привести в порядок… Ждем открытия в сентябре», — заключил губернатор Павел Малков.

Напомним, что крытый футбольный манеж построят в Мервино.