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В Рязани ищут свидетелей двух ДТП

В Рязани ищут свидетелей двух ДТП. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Первая авария произошла 21 октября 2022 года, примерно в 19:50, в Рязани около дома № 1А по улице Строителей. По предварительной информации, 35-летний рязанец на Volkswagen Polo сбил 64-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала дорогу в неположенном месте.

В результате аварии пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Вторая авария случилась 17 августа 2022 года, примерно в 16:45, в Рязани около дома № 27 корпус 4 по улице Зубковой. По предварительной информации, 33-летняя рязанка на Ford Focus врезалась в ВАЗ, за рулем которого был 18-летний житель Ухоловского района.

В результате аварии оба водителя получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

Тем, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону: +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1, кабинет 19.