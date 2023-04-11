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В Ростове-на-Дону мужчина зарезал 17-летнюю соседку за шум в квартире

Жителя Ростова-на-Дону обвиняют в убийстве 17-летней соседки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУСК России по Ростовской области.

По информации следствия, 8 апреля 2023 года мужчина находился у себя дома на бульваре Комарова. За стенкой в соседней квартире, где жила 17-летняя девочка, он услышал шум, который его разозлил. Он взял молоток и нож и отправился к ней. Сосед нанес ими множественные удары по голове и туловищу девушки.

Отмечается, что несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. Мужчина задержан. От дачи показаний отказался.