В России запретят продажу вейпов несовершеннолетним

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщило РИА Новости .

Документ вводит запрет на выпуск никотиносодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на никотинсодержащую продукцию ее производителем в установленном порядке.

Также вносятся изменения, направленные на полный запрет продажи вейпов несовершеннолетним, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Помимо этого, под запретом продажа устройств на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционно и с использованием автоматов.

Вейпы можно будет купить только в розничных магазинах. При этом запрещается их открытая демонстрация. При продаже вейпов запрещено предоставлять на них скидки. В рекламе нельзя демонстрировать потребление никотиносодержащей продукции с использованием вейпов.