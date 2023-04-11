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Повестка в военкомат станет считаться врученной через 7 дней после размещения в новом реестре

В России появится реестр повесток. Об этом сообщила «Лента.ру».

Информация появилась в поправках к закону «О воинской обязанности и военной службе». Их 11 апреля рассмотрит Государственная дума.

Отмечается, что повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Также сообщается, что с момента получения повестки и до явки в военкомат гражданину будет запрещен выезд из России.

Помимо этого, как пишет ряд СМИ, в закон внесут следующие поправки:

  • Письменные повестки будут направлять по адресу регистрации, фактического проживания или месту работы. Если повестку принесли домой, то ее будут считать врученной, даже если ее получил не призывник, а кто-то другой. На работе же документ должны вручить лично;
  • Зачисление военнообязанных в запас может происходить дистанционно, без личной явки в военкомат;
  • По повестке необходимо явиться в военкомат в течение 20 дней. Если этого не сделать, гражданин может потерять право быть самозанятым или ИП, регистрировать недвижимость, автомобиль (а также управлять им), получать кредиты.