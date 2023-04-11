Повестка в военкомат станет считаться врученной через 7 дней после размещения в новом реестре

В России появится реестр повесток. Об этом сообщила « Лента.ру ».

Информация появилась в поправках к закону «О воинской обязанности и военной службе». Их 11 апреля рассмотрит Государственная дума.

Отмечается, что повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Также сообщается, что с момента получения повестки и до явки в военкомат гражданину будет запрещен выезд из России.

Помимо этого, как пишет ряд СМИ, в закон внесут следующие поправки: