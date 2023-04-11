В Перми на строительной площадке скончался подросток

В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели подростка на территории незавершенного строительства жилого дома (часть 2 статья 109 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

10 апреля 2023 года в Кировском районе города ребенок 2010 года рождения находился на спортивной тренировке. Он и его приятели бежали кросс. Оставшись без присмотра тренера, они зашли на стройплощадку жилого многоквартирного дома. Один из детей получил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители.