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В Москве мужчина до смерти избил беременную женщину

В Москве мужчина до смерти избил беременную женщину. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным издания, 34-летнюю местную жительницу с тяжелыми травмами медики забрали из квартиры на юге Москвы. В больнице врачи диагностировали у нее множественные гематомы и травмы, переломы ребер и носа, а также ушибы внутренних органов.

Выяснилось, что пострадавшая находится на втором месяце беременности. Врачам женщина успела рассказать, что ее избил 31-летний знакомый.

Спасти москвичку не удалось. Она скончалась в больнице на следующий день. Подозреваемого задержала полиция. Ранее он неоднократно судим за грабежи и разбой.