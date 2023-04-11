В Кремле заявили, что новая волна мобилизации в России не планируется

Кремль заявил, что в России не планируется новая волна мобилизации. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Во время общения с журналистами его внимание обратили на слухи о новой волне мобилизации. Ему напомнили, что ранее Песков заявлял, что этот вопрос не обсуждается. У него спросили, были ли в последнее время какие-то изменения по этой теме. Представитель президента ответил отрицательно.

При этом Песков отметил, что законопроект о «цифровых повестках» не связан с мобилизацией.

На вопрос журналистов, нет ли опасения в Кремле, что принятие данного документа на фоне проведения СВО вызовет панику и новую волну эмиграции, Песков сказал: «Нет, абсолютно. Потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом».

Ранее о том, что в России не планируется новая мобилизация, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.