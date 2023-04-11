В Госдуме объяснили принцип работы системы с электронными повестками

Депутат Госдумы Андрей Луговой объяснил принцип работы системы с электронными повестками. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По словам парламентария, законопроект поможет создать единый реестр воинского учета.

При этом отмечается, что, если человек будет долго не обращать внимания на полученную повестку, то его ждут определенные ограничения: например, запрет на выезд из страны или лишение возможности взять кредит. Депутат подчеркнул, что непросмотренная повестка на сайте «Госуслуг» — это проблема военнообязанного.