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В центре Рязани появились объявления с предложением служить по контракту

Во вторник, 11 апреля, на Первомайском проспекте появились листовки с предложением служить по контракту. Корреспондент РЗН. инфо заснял их.

В объявлении указано, что рязанцы получат статус ветерана боевых действий, выплаты на несовершеннолетних детей, а их семьи — социальную помощь.

«Единовременная выплата при заключении контракта — 195 тысяч рублей, денежное довольствие — от 200 тысяч рублей и допвыплата к должностному окладу — 125 тысяч рублей», — говорится в листовке.

Запись на службу по контракту проводится через Центр по приему и обработке звонков с последующим направлением в военный комиссариат Москвы.

Напомним, Олег Серкез рассказал, что набор на службу по контракту увеличат.