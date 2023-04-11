Туристы из Рязани вынесли комод из номера в Сочи

Туристы из Рязани вынесли комод из номера в Сочи. Об этом рассказала владелица гостевого дома в интервью изданию «Сочи онлайн».

Женщина рассказала изданию, что ее гости крадут из номеров. Особое внимание она уделила рязанцам, которые разобрали и вынесли из гостевого дома комод.

«Причем номер они сдавали лично, я проверила подушки, одеяла, постельное белье, полотенца, а на комод, вернее, на его отсутствие, даже внимания не обратила. В мыслях не было, что могут унести мебель. А люди, по всей вероятности, готовились заранее, ночью его в машину погрузили, потому что никто не видел, как его выносили», — заявила хозяйка.