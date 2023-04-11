Сорокина рассказала, когда в Рязани отключат отопление

Елена Сорокина рассказала, что в Рязани пока не планируют отключать отопление. Об этом она сообщила во вторник, 11 апреля, на заседании правительства Рязанской области.

Мэр города отметила, что видит обращения рязанцев в социальной сети с просьбами об отключении отопления. Однако до конца недели его отключать не планируют.

«Нам лучше действовать по закону. Когда среднесуточная температура достигнет +8 градусов. В РМПТС заключили договор с „Гидрометцентром“, они получают справки о среднесуточной температуре… 14 апреля будет +6 градусов, затем по прогнозам с субботы и воскресенье будут отрицательные ночные температуры», — сообщила мэр города.

Также она добавила, что знает, что в Подмосковье планируется отключить отопление с 24 апреля, а в Москве с 26 апреля.

По ее словам, со следующей недели с понедельника в Рязани вновь возобновится мониторинг температуры.