Сараевцу, избившему знакомого, вынесли приговор

Сараевцу, избившему знакомого, вынесли приговор. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

30-летнего жителя села Большие Можары обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что 25 июля 2022 года обвиняемый со знакомым выпивал у него дома. После того, как тот уснул, мужчина избил его. Он продолжал бить его, когда вытащил на улицу. В результате потерпевшему причинили телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

В четверг, 6 апреля, сельчанину вынесли приговор. Сараевский райсуд признал мужчину виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор не вступил в силу.