Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
16°
Срд, 12
17°
Чтв, 13
16°
ЦБ USD 81.74 -0.66 11/04
ЦБ EUR 89.17 -1.12 11/04
Нал. USD 80.7 / 83 11/04 12:45
Нал. EUR 88.16 / 83.67 11/04 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
4 593
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
8 455
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
11 155
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
12 904
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанская область получила 200 млн рублей на благоустройство Кремлевского сквера

В Рязани в скором времени начнут благоустраивать Кремлевский сквер. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

Напомним, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Рязанскую область пообещал помочь с финансированием благоустройства Кремлевского сквера. На днях он подписал распоряжение о выделении региону 200 миллионов рублей.

«Необходимое софинансирование в региональном бюджете оперативно предусмотрим», — заявил Бранов.

К работам в сквере должны приступить в начале лета.