Рязанская область получила 200 млн рублей на благоустройство Кремлевского сквера

В Рязани в скором времени начнут благоустраивать Кремлевский сквер. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

Напомним, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Рязанскую область пообещал помочь с финансированием благоустройства Кремлевского сквера. На днях он подписал распоряжение о выделении региону 200 миллионов рублей.

«Необходимое софинансирование в региональном бюджете оперативно предусмотрим», — заявил Бранов.

К работам в сквере должны приступить в начале лета.