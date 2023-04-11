Призывникам, работающим за рубежом предложили взять отпуск на год для прохождения службы в армии

Призывникам, работающим за рубежом предложили взять отпуск на год для прохождения службы в армии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.

«Если он подлежит призыву, то я бы ему рекомендовал тогда оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине. И ехать обратно за границу, радостно там работать», — сказал Картаполов.

Он добавил, что военнообязанные, не подлежащие призыву и работающие за рубежом, могут направить соответствующие документы в военный комиссариат в электронном виде.

Ранее Госдума одобрила ряд поправок в законы, касающиеся военнообязанных.