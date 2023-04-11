Призером Чемпионата России по универсальному бою стала Арина Казарян

В Волгограде с 4 по 9 апреля проходил Чемпионат России по универсальному бою среди мужчин и женщин. В нем приняли участие более 450 участников из 48 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба минспорта.

В дисциплине «универсальный бой: «лайт» бронзовую медаль в весовой категории до 48 килограммов завоевала мастер спорта России международного класса Арина Казарян. В дисциплине «универсальный бой «классика» она взяла серебряную медаль — это ей дало право выступить за сборную России на Чемпионате Азии и Мира.

Отмечается, что наставником Арины является тренер высшей категории Сергей Долгополов (СШОР «ЮПИТЕР»).