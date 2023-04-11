Павел Малков представил руководителей новых комитетов
Губернатор Павел Малков 11 апреля на заседании правительства Рязанской области представил руководителей новых комитетов.
Председателем комитета по информации и массовым коммуникациям стала Ольга Чуляева. Ранее она возглавляла аналогичное министерство.
Руководителем комитета по инвестициям и туризму стал Дмитрий Нефедов. Он был руководителем регионального отделения Почты России.
«Вы должны справиться, других вариантов просто нет», — заявил Малков.