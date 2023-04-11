На Камчатке произошло извержение еще одного вулкана — Шивелуч

В Камчатском крае ночью 11 апреля произошло извержение вулкана Шивелуч. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Высота пеплового облака составила 15-20 километров. Несколько сел Усть-Камчатского района завалило пеплом, рассказал глава района Олег Бондаренко. Пепловое облако распространилось на 500 километров на северо-запад.

В населенные пункты отправили дополнительные средства индивидуальной защиты дыхательных путей, заверил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло извержении вулкана Безымянный, которому присвоен аналогичной цветовой код.