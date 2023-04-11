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Госдума: Электронные повестки будут приходить всем военнообязанным

Новые правила получения повесток коснуться всех военнообязанных. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

«Этими изменениями исправляются те недочеты, которые были допущены в прошлом году в период проведения частичной мобилизации. Чего греха таить, мы помним, что иногда призывались люди, которые вообще не должны были призываться. Не призывались люди, которые должны были быть призваны. Это происходило от того, что система воинского учета не была актуализирована. Та система, которая предлагается, человекоориентированная, она удобна, так как сводит к минимуму контакты военнообязанного и военного комиссариата», — сообщил депутат.

Вместе с тем Картаполов заявил, что в России в настоящее время не планируется проведение мобилизации.

Ранее сообщалось, что в России будут оповещать военнообязанных в электронном виде, дублируя бумажными повестками.