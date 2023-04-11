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Елена Сорокина отчиталась о работе с жильем для детей-сирот

Елена Сорокина отчиталась о работе с жильем для детей-сирот. Информацией мэр Рязани поделилась на странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, в настоящее время заключены 49 контрактов на покупку квартир. 16 квартир приняты комиссией, 33 — в стадии приемки.

Также мэр напомнила о случаях обнаружения жильцами скрытых дефектов, не выявленных комиссией при приемке. «Все эти недочеты добавляют проблем новоселам и не красят специалистов, которые занимаются приемкой. Поручила комиссии при приемке квартир уделять повышенное внимание деталям, проводить фотофиксацию и принимать объект только в безупречном состоянии», — заявила Сорокина.

В 2023 году в техзадание специалисты внесли изменения — так, не покупаются квартиры на крайних этажах, а также угловые и торцевые. По новым требованиям в жилье должны быть установлены двухкамерные стеклопакеты, в том числе между комнатой и балконом.

Во вторник, 11 апреля, Елена Сорокина с депутатами и представителями общественности осмотрела квартиры, которые находятся в процессе оформления в муниципальную собственность.

«К квартирам на ул. Карла Маркса и ул. Бирюзова нареканий нет. На 2-й Магистральной в квартире также сделан ремонт — натяжной потолок, обои, новая плита, мойка. Но есть недочет — зазор между наличником и стеной — не примем, пока подрядчик не устранит дефект», — отчиталась Сорокина.