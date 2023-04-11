Блогерша из Красноярска показала на стриме, как издевается над сыном-инвалидом

Блогерша из Красноярска показала на стриме, как издевается над сыном-инвалидом. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Уточняется, что у стримерши два сына от разных отцов. Ребенок, над которым она издевается, сперва жил в детдоме, однако мать его забрала обратно. На видео женщина нецензурными словами обзывает мальчика, угрожает избить. Ребенок же постоянно кричит и плачет.

Прокуратура, региональное СУ СК России и УМВД начали проверку. Решается вопрос об изъятии детей. Возбуждено уголовное дело.