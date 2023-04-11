32-летний учитель музыки из Свердловской области развратил шесть учеников

В Свердловской области задержали серийного педофила, сообщает Baza.

32-летний мужчина работал учителем в музыкальной школе поселка Кузино. По версии следствия, он приставал к мальчикам с 2018 года. Пока что правоохранители нашли только шесть жертв. Ими оказались дети от 9 до 12 лет.

По предварительным данным, учитель совершал с учениками действия развратного характера, вел интимные переписки. Кроме этого, двух мальчиков заставил заниматься сексом друг с другом.

В соцсетях педагога имеются десятки фотографий с учениками, среди которых преимущественно — мальчики. Он выезжал с ними на природу, в турпоездки и экскурсии.

Следователи предполагают, что жертв насильника может быть больше.

10 апреля в отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».