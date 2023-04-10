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WSJ: ракеты для ПВО у Киева закончатся к 3 мая

Ракеты для ПВО у Киева закончатся к 3 мая. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

В сообщении отметили, что уже к 13 апреля Украина может лишиться ракет для зенитных ракетных комплексов «Бук». А к 3 мая могут закончится ракеты для комплексов С-300. Из-за этого без прикрытия может остаться порядка 40 критических объектов.

«Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для „Бук“ к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления», — рассказали в издании.