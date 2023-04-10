В Шацком районе произошло ДТП с фурой

В Шацком районе произошло ДТП с фурой. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария случилась в воскресенье, 9 апреля, примерно в 10:00, на 353 километре трассы М-5 «Урал», на въезде в Шацк.

По сообщению ОГИБДД Шацкой полиции, фурой управлял 60-летний житель Пензенской области. Грузовик ехал из Москвы в сторону Самары. По предварительной информации, водитель не рассчитал дистанцию и резко свернул влево. Он пытался избежать столкновения с автомобилем, идущем впереди.

При этом Mercedes Benz сбил ограждение и ушел под откос, ведущей к реке Шаче. Машина остановилась в нескольких метрах от воды.

Водитель не пострадал. Большегруз получил повреждения.