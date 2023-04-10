Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
14°
Втр, 11
15°
Срд, 12
16°
ЦБ USD 82.4 1.73 08/04
ЦБ EUR 90.29 2.16 08/04
Нал. USD 80.35 / 85.4 10/04 08:20
Нал. EUR 87.7 / 91.3 10/04 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
3 614
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
7 609
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
10 264
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
12 117
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Шацком районе произошло ДТП с фурой

В Шацком районе произошло ДТП с фурой. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария случилась в воскресенье, 9 апреля, примерно в 10:00, на 353 километре трассы М-5 «Урал», на въезде в Шацк.

По сообщению ОГИБДД Шацкой полиции, фурой управлял 60-летний житель Пензенской области. Грузовик ехал из Москвы в сторону Самары. По предварительной информации, водитель не рассчитал дистанцию и резко свернул влево. Он пытался избежать столкновения с автомобилем, идущем впереди.

При этом Mercedes Benz сбил ограждение и ушел под откос, ведущей к реке Шаче. Машина остановилась в нескольких метрах от воды.

Водитель не пострадал. Большегруз получил повреждения.