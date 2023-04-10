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В Самаре школьник ранил сверстника ножом

В Самаре школьник ранил сверстника ножом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

В соцсетях сообщали, что инцидент произошел в школе № 91.

По словам главы департамента образования мэрии Самары Ирины Коковиной, школьник ранил одноклассника перочинным ножом. В сопровождении учителя пострадавший спустился в медкабинет, где ему оказали первую помощь. После директор вызвал «скорую» и полицию. Медики доставили мальчика в больницу.

На месте происшествия работали правоохранительные органы. Полиция начала проверку по факту госпитализации ученика после конфликта со сверстником.

В правительстве региона отметили, что о ситуации доложили губернатору Дмитрию Азарову. Политик поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну совместно с правоохранительными органами разобраться в произошедшем.