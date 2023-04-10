В рязанском Недостоеве четыре дня подряд будут отключат свет

В рязанском Недостоеве четыре дня подряд будут отключат свет. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Во вторник, 11 апреля, и в среду, 12 апреля, с 8:30 до 16:00 света не будет по адресам:

улица Школьная, дома с № 1 по № 57, с № 80-а по № 87, № 94.

В четверг, 13 апреля, и пятницу, 14 апреля, с 8:30 до 16:00 свет отключат по адресам:

улица Школьная, дома № 19, с № 57 по № 80;

улица Садовая, дом № 10.

Причина отключений — работы на воздушной линии. Их проведут сотрудники МУП «РГРЭС»