В Рязани создали ассоциацию управляющих компаний

В Рязани создали ассоциацию управляющих компаний. Сейчас в нее вступили четырнадцать рязанских УК, обслуживающих более четырех миллионов квадратных метров жилого фонда.

Управляющие компании обозначили семь стратегических целей и задач. Среди них: повышение качества управления многоквартирными домами, взаимодействие и представление интересов управляющих компаний на всех уровнях исполнительной власти и в контрольно-надзорных органах, разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами.

«Управляющие компании должны меняться и улучшать свою работу. С этим тезисом, озвученным губернатором Рязанской области Павлом Малковым, согласны все члены нашей Ассоциации. Есть много вопросов, которые требуют качественного взаимодействия с администрацией города Рязани, МинТЭКом и ЖКХ, Государственной жилищной инспекцией, Фондом многоквартирных домов Рязанской области и другими структурами, с которыми напрямую соприкасаются управляющие компании. Вести это взаимодействие разрознено крайне сложно, поэтому УК объединились в Ассоциацию. Через конструктивный диалог, направленный на поиск эффективных решений, и полноправное партнерство, мы рассчитываем добить улучшения качества работы управляющих компаний, которое смогут ощутить на себе жители города», — рассказал председатель Ассоциации Сергей Сапунов.

По мнению участников, Ассоциация станет полноценным профессиональным союзом управляющих компаний, в котором будут и говорить и обсуждать проблемы и вместе с тем повышать репутацию УК. Ассоциация открыта для вступления новых участников — форма заявки представлена на её официальном сайте .