В Рязани полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило
Инцидент произошел на улице Березовой, в воскресенье, 9 апреля, в 1:30.
Полицейские получили от дежурного офицера информацию, что в гаражном кооперативе шумят люди. Шумом были встревожены жители домов на улице Березовой.
Автопатруль приехал на адрес и увидел автомобиль ВАЗ-21099. Характер движения машины показался правоохранителям странным. Они остановили автомобиль и попросили водителя выйти на улицу. Выяснилось, что за рулем был 26-летний гражданин одной из закавказских стран. У мужчины были признаки опьянения: невнятная речь и запах алкоголя изо рта.
На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался. Также было установлено, что у него не было водительских прав.
Мужчину отстранили от вождения. На него составили административный протокол.