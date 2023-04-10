Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
14°
Втр, 11
15°
Срд, 12
16°
ЦБ USD 81.74 -0.66 11/04
ЦБ EUR 89.17 -1.12 11/04
Нал. USD 80 / 85.2 10/04 16:10
Нал. EUR 87.86 / 89.74 10/04 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
3 923
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
7 855
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
10 521
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
12 341
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани полицейские остановили пьяного водителя

В Рязани полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел на улице Березовой, в воскресенье, 9 апреля, в 1:30.

Полицейские получили от дежурного офицера информацию, что в гаражном кооперативе шумят люди. Шумом были встревожены жители домов на улице Березовой.

Автопатруль приехал на адрес и увидел автомобиль ВАЗ-21099. Характер движения машины показался правоохранителям странным. Они остановили автомобиль и попросили водителя выйти на улицу. Выяснилось, что за рулем был 26-летний гражданин одной из закавказских стран. У мужчины были признаки опьянения: невнятная речь и запах алкоголя изо рта.

На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался. Также было установлено, что у него не было водительских прав.

Мужчину отстранили от вождения. На него составили административный протокол.