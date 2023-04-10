В Рязани полицейские остановили пьяного водителя

В Рязани полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инцидент произошел на улице Березовой, в воскресенье, 9 апреля, в 1:30.

Полицейские получили от дежурного офицера информацию, что в гаражном кооперативе шумят люди. Шумом были встревожены жители домов на улице Березовой.

Автопатруль приехал на адрес и увидел автомобиль ВАЗ-21099. Характер движения машины показался правоохранителям странным. Они остановили автомобиль и попросили водителя выйти на улицу. Выяснилось, что за рулем был 26-летний гражданин одной из закавказских стран. У мужчины были признаки опьянения: невнятная речь и запах алкоголя изо рта.

На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался. Также было установлено, что у него не было водительских прав.

Мужчину отстранили от вождения. На него составили административный протокол.