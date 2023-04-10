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В России разработали регламент оформления FAN-ID

Министерство цифрового развития России подготовило административный регламент по оформлению паспорта болельщика. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС.

Услуга доступна для граждан от 14 лет. Детям до этого возраста или недееспособным гражданам FAN-ID будет предоставляться через законных представителей.

Для оформления паспорта болельщика необходимы:

  • документ, удостоверяющий личность (он не требуется при подаче заявления через портал «Госуслуги»);
  • фотография посетителя спортивного соревнования (в электронном виде);
  • документы, удостоверяющие личность посетителя спортивного соревнования;
  • документы, подтверждающие согласие на последующую обработку персональных данных и согласие на получение уведомлений.

Максимальный срок оформления FAN-ID — 72 часа с момента регистрации заявления.