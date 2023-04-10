В Путятине автомобиль врезался в забор у кафе
В Путятине Hyundai врезался в забор у кафе. Об этом сообщило
Инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля, в 14:30.
Как рассказали журналистам сотрудники ОГИБДД Шацкой полиции, на 311 километре трассы М-5 водитель из Пензы на автомобиле Volkswagen потерял управление и по касательной зацепил Hyundai Solaris. На второй иномарке водитель из Подмосковья ехал в сторону Рязани.
После столкновения Hyundai наехал на забор у кафе.
Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
Фото — издательство «Пресса»