В Путятине автомобиль врезался в забор у кафе

В Путятине Hyundai врезался в забор у кафе. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля, в 14:30.

Как рассказали журналистам сотрудники ОГИБДД Шацкой полиции, на 311 километре трассы М-5 водитель из Пензы на автомобиле Volkswagen потерял управление и по касательной зацепил Hyundai Solaris. На второй иномарке водитель из Подмосковья ехал в сторону Рязани.

После столкновения Hyundai наехал на забор у кафе.

Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

Фото — издательство «Пресса»