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В Московской области мужчина назвал себя богом и сжег знакомого в костре

В Московской области мужчина назвал себя богом и сжег знакомого в костре. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, инцидент произошел на базе строительной компании. 21-летний молодой человек сидел у костра с ножом в руках и смотрел на костре, в котором находилось тело 59-летнего мужчины. Мимо проезжал один из работников базы и заметил лужи крови на земле и труп в костре.

После вопроса о том, что он делает, молодой человек вскочил с криком «Я — бог» и пошёл с ножом на очевидца. Мужчина испугался и выстрелил в нападавшего из травматического пистолета.

По предварительной версии, нападавший был в состоянии наркотического опьянения.

Проводится проверка.