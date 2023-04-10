В Кемеровской области 16-летний подросток зарезал сожителя бабушки

В Кемеровской области 16-летний подросток зарезал сожителя бабушки. Об этом сообщило РИА Новости .

По информации следствия, инцидент произошел в пятницу, 7 апреля, в Прокопьевске.

В одном из частных домов на отказ в просьбе дать денег подросток набросился на 83-летнего сожителя бабушки и ударил его в область головы, лица и шеи. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия.

После убийства подросток украл у погибшего более 11 тысяч рублей и покинул место происшествия. Как сообщили в следственном управлении, он отправился к соседям, которым рассказал о случившемся.

В ведомстве отметили, что подросток не успел распорядиться похищенным, так как его задержали полицейские. На него завели уголовные дела об убийстве и хищении денег. Его заключили под стражу.