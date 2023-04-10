В Госдуме предложили смягчить наказание за отсутствие у водителя документов на машину

В Госдуме предложили смягчить наказание за отсутствие у водителя документов на машину. Информация появилась в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Авторы инициативы подчеркнули, что случаи, когда автомобилист оставляет свидетельство о регистрации машины дома, не сказываются на безопасности дорожного движения. Единственным случаем задержания автомобиля, когда у водителя отсутствуют документы или бумаги, требуемые Таможенным союзом, парламентарии предлагают сделать случаи, когда машина числится в угоне.

На данный момент за отсутствие у водителя свидетельства о регистрации транспортного средства предусмотрен административный штраф в 500 рублей. При этом машину отправляют на спецстоянку.