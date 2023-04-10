В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки

В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет URA.RU.

Депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова выступила с инициативой платить детям за пятерки в школе. Она предложила перечислять деньги на «Пушкинскую карту».

«Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок „пять“ за каждый школьный предмет из системы „Электронного журнала“ по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на „Пушкинскую карту“», — пояснила Скрозникова.

Депутат отметила, что «Пушкинская карта» положительно влияет на развитие культуры молодежи. Поэтому эксперимент с пятерками будет целесообразным для учеников старших классов, которые уже получили карту.