Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
14°
Втр, 11
15°
Срд, 12
16°
ЦБ USD 81.74 -0.66 11/04
ЦБ EUR 89.17 -1.12 11/04
Нал. USD 80 / 85.2 10/04 16:10
Нал. EUR 87.86 / 89.74 10/04 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
3 923
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
7 855
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
10 521
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
12 341
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки

В Госдуме предложили платить школьникам за пятерки. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет URA.RU.

Депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова выступила с инициативой платить детям за пятерки в школе. Она предложила перечислять деньги на «Пушкинскую карту».

«Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок „пять“ за каждый школьный предмет из системы „Электронного журнала“ по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на „Пушкинскую карту“», — пояснила Скрозникова.

Депутат отметила, что «Пушкинская карта» положительно влияет на развитие культуры молодежи. Поэтому эксперимент с пятерками будет целесообразным для учеников старших классов, которые уже получили карту.