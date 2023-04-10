В черте Рязани уровень воды в Оке понизился на 14 сантиметров

В черте Рязани уровень воды в Оке понизился на 14 сантиметров. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Всего показатель составляет 557 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Старой Рязани уровень воды в Оке понизился на 5 сантиметров и составил 641 сантиметр.

В районе Касимова уровень воды в Оке увеличился на 14 сантиметров. Он составил 612 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Мокша в черте Кадома уровень воды понизился на 6 сантиметров и составил 654 сантиметра выше нулевой отметки.

В реке Проня в черте Быково уровень воды уменьшился на 25 сантиметров. Он составил 236 сантиметров.

В реке Ранова уровень воды в районе Троицы понизился на 7 сантиметров. Он составил 582 сантиметра.

Подтопленными остаются четыре низководных моста, шесть участков дорог, 146 приусадебных участков. Водой отрезаны шесть населенных пунктов: два — в Старожиловском районе, два — в Рязанском районе, один — в Шиловском районе, один — в Ермишинском.